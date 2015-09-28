"Українська залізниця" розмістить акції на 230 мільярдів гривень

Про це сказано в постанові Кабінету міністрів України №735 від 2 вересня 2015 року, розміщеному на порталі уряду.

«Здійснити приватне розміщення першого випуску акцій публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - товариство) у кількості 229 879 115 штук номінальною вартістю 1000 гривень кожна», - сказано в документі.

Цією ж постановою Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

Згідно з вищезгаданою постановою, розміщення акцій покладається на Міністерство інфраструктури, якому Кабмін доручив затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійну комісію та правління товариства.

Також Кабмін доручив транспортному відомству забезпечити оформлення і підписання рішення про приватне розміщення акцій товариства; затвердити результати розміщення акцій, а також здійснити в установленому порядку інші заходи, пов'язані з утворенням товариства.

Також Кабмін доручив голові правління товариства здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з державною реєстрацією товариства; вжити заходів щодо реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій; забезпечити укладання договору про обслуговування випуску акцій між товариством і Центральним депозитарієм цінних паперів та вчинити дії з відкриття рахунку; забезпечити відкриття рахунку для обліку акцій, отриманих товариством; здійснити переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна та земельні ділянки.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, сума статутного капіталу підприємства в розмірі 229,88 млрд грн відображає вартість майна з вирахуванням зобов'язань підприємства і розрахована відповідно до встановленої Кабміном процедури.

Нагадаємо, вартість майна і майнових прав "Укрзалізниці", оцінку яких проводила компанія Deloitte, з метою формування на базі відомства статутного капіталу публічного акціонерного товариства, становить близько 245 млрд грн без урахування активів держкомпанії в анексованому Криму і зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

В Мінінфраструктури відзначають, що у 2016 році планується провести дооцінку об'єктів, що перебувають на підконтрольній території Україні на сході країни, з метою внесення їх вартості до статутного капіталу акціонерної компанії. Оцінку майна, розташованого на підконтрольних територіях Криму, планується провести після відновлення контролю на півострові з боку української влади.

Статутом також забезпечується трирівнева система управління з чітким розподілом функцій і компетенцій органів управління. При цьому визначається принципова відмінність нового товпариства від "Укрзалізниці" – перехід від одноосібного менеджменту до колегіального.

«Ці зміни покликані підвищити прозорість управлінських процесів і збалансованість рішень керівного складу, а також зменшити можливості для корупції», - зазначили в прес-службі.

Статут нової компанії також передбачає, що Кабмін вирішуватиме стратегічні питання управління, а наглядова рада і правління - прийматиме операційні та бізнес-рішення, при цьому до переліку функцій наглядової ради входитиме контроль за роботою правління.

У повідомленні прес-служби міністерства наголошується, що урядова постанова набрала чинності з дня її опублікування, 28 вересня 2015 року.

«Затвердження статуту майбутнього публічного акціонерного товариства - важливий крок у процесі корпоратизації «Укрзалізниці». Завдяки йому можна почати процедуру реєстрації ПАТ, для завершення якої необхідне прийняття урядових розпоряджень про затвердження особового складу правління, а також наглядової ради та ревізійної комісії ПАТ «Українська залізниця», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці" та закликав Кабмін прийняти рішення про створення публічного акціонерного товариства. Того ж дня Кабмін схвалив корпоратизацію відомства і закликав Мінінфраструктури оновити менеджмент створюваної на базі "Укрзалізниці" публічної акціонерної компанії.

У цілому, за словами Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести ряд законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.

Довідка УНІАН. Законодавча основа для старту реформи залізничної галузі була закладена ще в лютому 2012 року, коли був прийнятий закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа мала відбутися в тримісячний термін, однак до неї повернулися лише в 2014 році. Зокрема, наприкінці червня минулого року Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» з стовідсотковим державним капіталом без права відчуження. Проте терміни реформи були перенесені через судові розгляди перевізника з Антимонопольним комітетом України.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал будуть внесені акції, частки і паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.