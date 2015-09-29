Київ продовжив терміни погашення внутрішніх облігацій на рік

Департамент фінансів Київської міськдержадміністрації завершив реструктуризацію облігацій внутрішньої місцевої позики міста Києва і продовжив на рік термін обігу облігацій серії "G" та "H" на загальну суму 4,29 мільярда гривень, повідомляється на сайті міськдержадміністрації

"Термін обігу облігацій продовжений на один рік без зміни інших істотних умов", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня депутати Київради затвердили умови реструктуризації боргу міста за внутрішніми облігаціями серій "G" та "H", розміщених у 2012 і 2014 роках, на суму 4,29 мільярда гривень.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.