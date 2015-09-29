Акції Volkswagen виключать з індексів стійкості Dow Jones через "дизельний скандал"

Акції Volkswagen виключать з індексів сталого розвитку Dow Jones на тлі "дизельного скандалу", повідомляє РБК.

"Акції автовиробника будуть виведені з індексів DJSI World, DJSI Europe і пов'язаних з ними індексів після закриття торгів 5 жовтня", - говориться в повідомленні.

"S&P Dow Jones Indices і RobecoSAM залишають індекс стійкості Dow Jones, в якому відстежується робота компаній-лідерів у своїх галузях з точки зору економічних, екологічних і соціальних критеріїв. Індекс Dow Jones Sustainability World Index, запроваджений 1999 року, став першим глобальним еталоном для таких компаній", - повідомляє видання.

"Дизельний скандал розгорівся навколо автомобілів Volkswagen влітку 2015 року. Невдоволення американської влади викликав той факт, що німецький концерн при виробництві автомобілів використовував програмне забезпечення, яке дозволяло занижувати результати викиду вихлопних газів. Американська влада зобов'язали VW відкликати з американського ринку 500 тисяч машин. Автовиробникові загрожує штраф у 18 мільярдів доларів", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Німеччині почали розслідування проти екс-голови Volkswagen

Крім того, 28 вересня стало відомо, що прокуратура Німеччини почала розслідування проти екс-глави Volkswagen Мартіна Вінтеркорна. Слідство шукає винного в маніпуляціях з результатами тестів на викиди шкідливих газів, через які Вінтеркорн пішов у відставку.