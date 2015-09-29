Азіатські біржі падають, японська Nikkei очолила падіння

Фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги у вівторок значним зниженням на тлі загострення побоювань щодо перспектив зростання найбільшої економіки регіону - китайської, про це свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

"За підсумками торгів японський індекс Nikkei 225 впав на 4,05% - до 16930,84 пункту. Таким чином, показник пробив вниз психологічно важливу позначку в 17 000 пунктів, а його рівень закриття став мінімальним з 23 січня", - говоирться в повідомленні.

Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite за підсумками торгів опустився на 2,02% - до 3038,14 пункту, що є мінімальною позначкою майже за два тижні. Індекс Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite знизився на 1,51%, до 1711,72 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 впав на 3,82%, сягнувши 4918,4 пункту. Гонконгський Hang Seng Index знизився на 2,97%, до 20556,6 пункту.

Зазначається, що інвестори з песимізмом продовжують відігравати слабку статистику з Китаю. Так, напередодні стало відомо, що прибуток промислових компаній Китаю у серпні в річному обчисленні впав на 8,8%, що є найбільшим падінням з жовтня 2011 року. Індекс ділової активності PMI в промсекторі економіки Китаю у вересні показав мінімум за останні 6,5 років, склавши 47 пунктів.

"Слабкі показники прибутку промислових компаній в Китаї продовжують посилювати побоювання щодо перспектив зростання економіки країни, і багато інвесторів в Японії намагаються зафіксувати прибуток, повернути готівку і звернути увагу на альтернативи", - заявив директор Tyton Capital Advisors Мартін Кінг (Martin King).

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Директор UOB Kay Hian Стівен Льюнг (Steven Leung) додав, що інвесторів турбує сильне уповільнення зростання економіки Китаю, але при цьому найбільшим ризиком зараз вважається можливість рецесії світової економіки, а не лише проблеми Китаю. "Якщо подивитися на Японію, то її економіка в поганому стані. І в Європі економічна ситуація не краща", - додав експерт.