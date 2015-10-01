Нацкомісія анулювала ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензію Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів України та наклав на неї штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба комісії.

"У справі щодо невиконання розпорядження про застосування ліцензійних умов, а саме приведення документів УМВБ як організатора торгівлі у відповідність до нормативних актів НКЦПФР, прийнято рішення анулювати ліцензію УМВБ на проведення діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку", - зазначила прес-служба.

Також комісія наклала штраф у розмірі 17 тисяч гривень через повторне неподання звітності біржею до НКЦПФР.

Читайте такожНацкомісія в рамках очищення фондового ринку зупинила торги акціями 99 компаній

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку України російськими компаніями "ВиЭс Банк", "БМ Банк", "Дочірній банк Ощадбанку Росії", "ВТБ Банк", "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", "АЛОР Україна", "Р. О. С. Т Україна".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі "Перспектива" фіктивними.