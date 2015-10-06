Нацкомісія з цінних паперів анулювала ліцензію ПФТС

Про це повідомила прес-служба комісії з посиланням на результати засідання.

"НКЦПФР на засіданні, яке відбулося 6 жовтня 2015 року, прийняла рішення про анулювання ліцензії ПАТ "Фондова біржа ПФС" на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку", - зазначила прес-служба.

В комісії повідомили, що рішення прийнято у відповідності з законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", згідно з яким причиною для анулювання ліцензії може бути документальне підтвердження факту контролю над діяльністю компанії іншими особами, які зареєстровані на території країни агресора – Росії.

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Як повідомляв УНІАН, українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планували придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій у Московській біржі.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію Української міжбанківської валютної біржі на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України та наклав на неї штраф у розмірі 17 тисяч гривень.