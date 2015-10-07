Біржа ПФТС прокоментувала рішення Нацкомісії про позбавлення її ліцензії

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про анулювання ліцензії фондової біржі ПФТС набуде чинності не раніше ніж через 30 днів після його прийняття, і біржа має законне право на його оскарження.

Про це йдеться в заяві біржі, опублікованій на офіційному сайті.

"Рішення НКЦПФР може набути чинності не раніше ніж через 30 календарних днів і може бути оскаржено в законному порядку", - йдеться в повідомленні.

Наглядова рада ПФТС найближчим часом проведе збори, на яких визначить позицію акціонерів з даного питання і подальші дії для його вирішення.

«Фондова біржа ПФТС» переконана у позитивному вирішенні ситуації, що склалася, і в подальшій успішній роботі на фондовому ринку України в якості організатора торгівлі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензію одної з найбільших фондових бірж України - ПФТС, мажоритарним акціонером якої є Московська біржа.

Рішення прийнято відповідно до закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", згідно з яким причиною для анулювання ліцензії може бути документальне підтвердження факту контролю над діяльністю компанії іншими особами, які зареєстровані на території країни агресора – Росії.

Українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планували придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій у Московській біржі.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію Української міжбанківської валютної біржі на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України та наклала на неї штраф у розмірі 17 тисяч гривень.