Анулювання ліцензії ПФТС зірвало покупку акцій біржі групою ICU

Група ICU здивована фактом анулювання Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії фондової біржі ПФТС на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, оскільки це відбулося в ході операції з придбання групою акцій біржі у її поточного акціонера – Московської біржі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ICU, рішення по угоді очікувалося до кінця поточного тижня, оскільки взаємний процес ідентифікації контрагентів був пройдений, а НКЦПФР було направлено відповідне повідомлення.

Також, як зазначається в повідомленні, на прохання регулятора відбулася зустріч, під час якої група ICU детально роз'яснила свою позицію щодо планів з придбання акцій ПФТС та розвитку біржових технологій в Україні, і весь цей час діяла відкрито.

"Рішення НКЦПФР позбавляє групи ICU можливості завершити процес купівлі-продажу, а ПФТС, як об'єкт інвестування, без ліцензії втрачає якусь інвестиційну привабливість. Це рішення регулятора також руйнує вартість акцій ПФТС для існуючих, крім Московської біржі, акціонерів", - підкреслюється в повідомленні.

Також ICU висловила побоювання, що подібні дії Нацкомісії призведуть до подальшого погіршення інвестиційного клімату в країні.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 6 жовтня анулювала ліцензію фондової біржі ПФТС, мажоритарним акціонером якої є Московська біржа.

В комісії повідомили, що рішення прийнято у відповідності з Законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", згідно з яким причиною для анулювання ліцензії може бути документальне підтвердження факту контролю над діяльністю компанії іншими особами, які зареєстровані на території країни агресора – Росії.

В кінці липня за результатами позачергових зборів акціонерів фондова біржа ПФТС не змогла прийняти рішення про викуп своїх акцій у Московській біржі.

В кінці вересня українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планували придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій у Московській біржі.