Абромавичус розповів, кому продадуть найбільші українські держкомпанії

Найбільші державні компанії, що ввійшли в список приватизації об'єктів держвласності, мають бути продані іноземним стратегічним інвесторам, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на бізнес-форумі в Києві.

“Повністю впевнений, що потрібно більшість підприємств, які не є стратегічними, віддати в приватні руки. Обов'язково найбільші з нестратегічних - стратегічним інвесторам з-за кордону, щоб створювали робочі місця і залучали інвестиції", - сказав він.

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Кабмін спільно з Фондом держмайна неодноразово виступали за залучення радників до приватизації найбільш важливих держактивів, оскільки тільки так можна уникнути корупції в тендерах. При цьому в Кабміні погодилися з тим, що залучення радників подовжить процес приватизації і найімовірніше не дозволить досягти закладеної в держбюджеті на 2015 рік мети отримати близько 17 мільярдів гривень доходів від продажу держактивів. Раніше Абромавічус заявляв, що велика приватизація в Україні почнеться не раніше 2016 року і чекати її початку в 2015 році "вкрай оптимістично".