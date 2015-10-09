ФДМУ розглядає більше 10 потенційних покупців Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України, як ключовий орган влади, відповідальний за процес приватизації, очікує, що участь у конкурсі з продажу 99% акцій Одеського припортового заводу візьмуть не менше 10 потенційних покупців, а радником з приватизації держактиви стане міжнародний банк UBS.

Про це, виступаючи в парламенті, сказав голова ФДМУ Ігор Білоус.

"Ми вже маємо більше 10 потенційних претендентів на покупку ОПЗ, - сказав Білоус. – Радником з приватизації став міжнародний банк UBS. Буквально сьогодні це оголосимо. UBS – один з провідних банків світу".

Пізніше глава ФДМУ, коментуючи призначення радника з приватизації ОПЗ, на своїй сторінці Facebook написав: "Нарешті в ОПЗ інвестиційний консультант - один з найбільших інвестиційних банків світу. Після тривалих переговорів завод підписав договір із швейцарською інвестиційним банком UBS про надання послуг інвестиційного консультанта в процесі приватизації. Процес відбору пройшов за бальною системою і згідно з умовами, визначеними Міжвідомчою робочою групою КМУ. Процедура була абсолютно зрозуміла і прозора. І головне, що держбюджет не заплатить за це ні копійки, а ми будемо мати солідного радника, який допоможе провести приватизацію прозоро і вигідно для держави".

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Кабінет міністрів України дозволив залучати радників до процедури приватизації ряду об'єктів державної власності, включаючи Одеський припортовий завод, підприємство "Сумихімпром", а також держхолдинг "Центренерго". При цьому в уряді погоджувалися з тим, що залучення радників подовжить процес приватизації та, найімовірніше, не дозволить досягти закладеної в держбюджеті на 2015 рік мети - отримати близько 17 мільярдів гривень доходів від продажу держактивів.

У той же час, ФДМУ очікує, що приватизація в 2016 році може принести бюджету не менше 30 мільярдів гривень.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 мільйона гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 мільйона гривень. Завод був включений в перелік підприємств, що підлягають приватизації у поточному році. Разом з тим в уряді наголосили, що правила продажу ОПЗ та інших стратегічних об'єктів необхідно змінити, і для цього необхідно прийняти ряд законодавчих змін і залучити радника з питань приватизації.

У зв'язку з цим продаж ОПЗ буде відкладена - попередньо на січень-лютий 2016 року. Кабмін очікує виручити за ОПЗ більше 1 мільярда доларів, але остаточну ціну визначить ринок.