Кабмін офіційно переніс приватизацію-2015 на наступний рік
Кабінет міністрів продовжив на 2016 рік дію базового постанови про приватизацію від 2015 року
Кабінет міністрів України продовжив на 2016 рік дію базової постанови «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році», оскільки уповноважені органи управління держмайном не передали всі активи у Фонд державного майна України (ФДМУ).
Про це повідомила прес-служба ФДМУ.
«Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України з питань приватизації», якою продовжив на 2016 рік дію базової постанови КМУ від 12 травня 2015 року №271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році», - зазначила прес-служба.
Також у фонді повідомили, що причиною продовження терміну дії постанови є те, що уповноважені органи управління держвласністю гальмують процес передачі до ФДМУ активів для приватизації, передбачених постановою №271.
Крім того, у Верховній Раді ще не ухвалили законодавчі зміни для проведення ефективної приватизації, що також є причиною продовження дії постанови.
«До цього часу не були ухвалені усі законодавчі зміни, необхідні для початку приватизації», - додала прес-служба.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України як ключовий орган влади, що відповідає за процес приватизації, очікує виручити від приватизації у 2016 році близько 30 млрд грн за умови ухвалення парламентом необхідної законодавчої бази.
У вересні міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус повідомив, що велика приватизація в Україні почнеться не раніше 2016 року, і чекати її початку в 2015 році «дуже оптимістично».