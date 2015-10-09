Кабмін офіційно переніс приватизацію-2015 на наступний рік

Кабінет міністрів України продовжив на 2016 рік дію базової постанови «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році», оскільки уповноважені органи управління держмайном не передали всі активи у Фонд державного майна України (ФДМУ).

Про це повідомила прес-служба ФДМУ.

«Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України з питань приватизації», якою продовжив на 2016 рік дію базової постанови КМУ від 12 травня 2015 року №271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році», - зазначила прес-служба.

Також у фонді повідомили, що причиною продовження терміну дії постанови є те, що уповноважені органи управління держвласністю гальмують процес передачі до ФДМУ активів для приватизації, передбачених постановою №271.

Крім того, у Верховній Раді ще не ухвалили законодавчі зміни для проведення ефективної приватизації, що також є причиною продовження дії постанови.

«До цього часу не були ухвалені усі законодавчі зміни, необхідні для початку приватизації», - додала прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України як ключовий орган влади, що відповідає за процес приватизації, очікує виручити від приватизації у 2016 році близько 30 млрд грн за умови ухвалення парламентом необхідної законодавчої бази.

У вересні міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус повідомив, що велика приватизація в Україні почнеться не раніше 2016 року, і чекати її початку в 2015 році «дуже оптимістично».