Биржа ПФТС оскаржить рішення про анулювання її ліцензії

Одна з найбільших фондових бірж ПФТС має намір оскаржити в суді рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання ліцензії організатора торгівлі.

Про це повідомила прес-служба ПФТС з посиланням на рішення Наглядової ради.

"За результатами обговорення представники акціонерів ПАТ "Фондова біржа ПФТС" доручили правлінню ПФТС вжити невідкладних заходів, спрямованих на оскарження рішень НКЦПФР в адміністративному суді та Експертно-апеляційній раді при Державної регуляторної службі", - зазначила прес-служба.

Члени Наглядової ради біржі дійшли висновку, що у прийнятті рішень про анулювання ліцензій ПФТС та Української біржі НКЦПФР керувалася принципом вибірковості.

"Представники акціонерів зобов'язали виконавчий орган біржі звернутися до органів, які здійснюють нагляд за дотриманням законності рішень органами державної влади і її працівниками, з відповідними скаргами", - додали в ПФТС.

Крім того, ПФТС має намір звернутися в комісію за копіями рішень, копіями протоколу засідання, а також копіями протоколів зустрічей НКЦПФР з представниками фондової компанії "Фаворит", компаніями "Інвестиційний капітал Україна", "Універ" та "Драгон Капітал".

Читайте такожБіржа ПФТС прокоментувала рішення Нацкомісії про позбавлення її ліцензії

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 6 жовтня анулювала ліцензію фондової біржі ПФТС, мажоритарним акціонером якої є Московська біржа.

В комісії повідомили, що рішення прийнято у відповідності з законом "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", згідно з яким причиною для анулювання ліцензії може бути документальне підтвердження факту контролю над діяльністю компанії іншими особами, які зареєстровані на території країни агресора – Росії.

В кінці вересня українські інвестиційні компанії "Фаворит" та "Інвестиційний Капітал Україна" планували придбати контрольний пакет акцій фондової біржі ПФТС у розмірі 50,02% акцій у Московській біржі.