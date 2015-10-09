Від приватизації наступного року очікують отримати 30 мільярдів гривень

Про це сказав голова Фонду Ігор Білоус, представляючи народним депутатам необхідні законодавчі зміни у частині залучення радників з приватизації та скасування обов'язкового продажу 5-відсоткового пакета акцій держактивів.

«Якщо все ухвалимо вчасно і правильно, наступного року заробимо близько 30 млрд грн», - сказав Білоус.

Він нагадав, що подані урядом законодавчі ініціативи спрямовані на захист інтересів держави, а також на проведення прозорих конкурсів з продажу держактивів. «Передбачається більше не допускати до приватизації представників держави-агресора, а також повністю розкривати інформацію про учасників торгів, незалежно від пакета акцій, який продається, - сказав Білоус. – Пропонується також виключити норму про обов'язковий продаж 5-10% пакетів акцій підприємств на фондових біржах до проведення конкурсу».

Говорячи про залучення радників та оплату їх роботи, Білоус озвучив пропозицію залучати для цих цілей кошти міжнародних організацій.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін спільно з Фондом держмайна неодноразово виступали за залучення радників до приватизації найбільш важливих держактивів, оскільки тільки так можна уникнути корупції в тендерах. При цьому в Кабміні погодилися з тим, що залучення радників подовжить процес приватизації і, найімовірніше, не дозволить досягти закладеної в держбюджеті на 2015 рік мети отримати близько 17 млрд грн доходів від продажу держактивів.

Водночас, міністр економрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявляв, що велика приватизація в Україні почнеться не раніше 2016 року, і чекати її початку в 2015 році «дуже оптимістично». На його думку, найбільші державні компанії, що ввійшли до переліку об'єктів держвласності, які підлягають приватизації, мають бути продані іноземним стратегічним інвесторам.