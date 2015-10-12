Мінекономрозвитку наполягає на виключенні українських олігархів з процесу приватизації

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус після круглого столу за реформу державних підприємств.

“Хотілося б в ідеалі провести таку приватизацію, де не тільки росіяни не могли б брати участь, але й наші олігархи не могли б брати участі. Вони вже взяли участь", - сказав він.

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За словами міністра, метою приватизації є залучення іноземних стратегічних інвесторів, які зможуть принести нову якість корпоративного управління і створять нову якість конкурентного середовища для українського бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України переніс на 2016 рік масштабну приватизацію, оскільки уповноважені органи управління держмайном не передали всі активи у Фонд державного майна України (ФДМУ).

ФДМУ очікує виручити від приватизації у 2016 році близько 30 млрд грн за умови ухвалення парламентом необхідної законодавчої бази.