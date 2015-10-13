Кабмін подовжив терміни приватизації основних державних активів

Кабінет міністрів України подовжив до 31 липня 2016 року терміни приватизації основних державних активів, що раніше були заплановані до продажу до кінця 2015 року.

Як наголошується в постанові уряду №819, мова йде про продаж 99,5% Одеського припортового заводу, 78% акцій держхолдингу "Центренерго", 99,9% підприємства "Сумихімпром", а також 65% «Харківобленерго», 60% «Запоріжжяобленерго», 70% «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», а також 50% «Тернопільобленерго».

Читайте такожКабмін офіційно переніс приватизацію-2015 на наступний рік«Терміни розміщення (пакетів акцій до продажу - УНІАН) замінити цифрами і словами 31 липня 2016 року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, перераховані вище компанії повинні були бути виставлені на продаж до грудня 2015 року. Однак влітку поточного року уряд прийняв рішення змінити підходи до приватизації, щоб зробити торги прозорими і цікавими для іноземних інвесторів. При цьому в Кабміні погодилися з тим, що терміни приватизації будуть змінені. З цією метою в жовтні Кабмін дозволив залучати радників до процедури приватизації ряду об'єктів державної власності, включаючи Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром», а також держхолдинг «Центренерго». Крім того, Кабмін подав у Верховну Раду законопроект, що передбачає нові підходи до приватизації, одним з яких стала б відміна обов'язкового продажу 5-відсоткових пакетів акцій держкомпаній на біржах.

Як зазначав глава Фонду державного майна Ігор Білоус, ухвалення необхідної законодавчої бази, а також використання практики залучення радників дозволить провести в 2016 році масштабну приватизацію та отримати в бюджет не менше 30 млрд грн.