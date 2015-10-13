За саботаж приватизації Павленко звільнив трьох директорів держпідприємств та семи виніс догани

Відповідні рішення були прийняті за невиконання планів щодо підготовки підвідомчих об’єктів до приватизації.

За наказами Павленка звільнено директора ДП «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Львівхарчопроект» Расяка М.М., директора ДП «Черкаський консервний комбінат» Божка А.М. та директора ДП «Дніпровське» Терещенко Б.О.

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Також догани винесені семи директорам дежпідприємств. Зокрема, керівникам Державного насінницького сільськогосппідприємства «Вирівське» Сахну О.П., ДП «Олександрівський шовкорадгосп» Мельничуку В.М., ДП «Криворізьке «Райагропроменерго» Фербею О.І., ДП «Волинська станція луківництва» Щесюку О.В., ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» Моркляку В.М. та ДП «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві» Шухі В.І.

«Державні підприємства – це розплідник корупції в аграрній галузі. Єдиним виходом із ситуації є прозора й швидка приватизація. Сьогодні приватизацію саботують навіть деякі керівники наших держпідприємств. За невиконання планів щодо підготовки об’єктів до приватизації сьогодні я підписав накази про звільнення та винесення доган. Причому це стосується керівників, які були обрані через конкурс або нещодавно призначені. Ми тримаємо ситуацію на контролі, здійснюються перевірки. За саботаж приватизації будуть прийматись негайні кадрові рішення», - наголосив Павленко.