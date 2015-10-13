Нацкомісія доручила блокувати операції з цінними паперами компаній, що потрапили під санкції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доручила депозитарним установам блокувати операції з цінними паперами компаній, на які накладено санкції щодо зупинення фінансових операцій.

Про це йдеться в рішенні регулятора №1707 від 13 жовтня 2015 року.

«Депозитарна установа має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження (власника цінних паперів, який потрапив під санкції – УНІАН) із проведення облікових операцій, пов'язаних із придбанням або припиненням прав на цінні папери», - зазначено в розпорядженні.

Крім того, депозитарна установа має надати НКЦПФР інформацію про стан рахунків у цінних паперах юридичних і фізичних осіб, які підпадають під санкції, пов'язані з блокуванням активів, зупинкою фінансових операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів «БМ Банку», власником якого є російський «Банк Москви».

Це рішення означає заборону на проведення будь-яких операцій з цінними паперами банку.