Україна в листопаді випустить нові бонди для обміну реструктурованих паперів

Україна планує у листопаді випустити нові бонди, які будуть запропоновані кредиторам в обмін на реструктуровані папери, повідомила міністр фінансів України Наталя Яресько.

«Нові папери будуть випущені у середині листопада - після всіх переговорів і зборів, у тому числі за російськими облігаціями. І це закриє дуже велику частину нашої роботи», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України з 23 вересня почав процедуру реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року. Результати реструктуризації за всіма серіями боргових цінних паперів, як очікується, будуть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризація має бути остаточно завершена, підкреслили у Міністерстві фінансів України. З метою завершення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу Кабінет міністрів тимчасово призупинив виплати за деякими державними і гарантованим державою позиками. Тимчасове призупинення платежів є технічним і поширюється на 9 з 14 серій облігацій зовнішньої державної позики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять до периметру реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.

Кабмін як мотивацію для кредиторів запропонував власникам «коротких бондів» з терміном погашення у вересні-жовтні 2015 року пріоритетне право на нові бонди.