Російських інвесторів не допустять до приватизації в Україні - Абромавічус

Про це в інтерв’ю "5 каналу" заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

"Ми не допустимо російських інвесторів до приватизації наших державних об’єктів. Як на мене, я б заборонив і українському великому бізнесу участь в приватизації. Вони вже приватизували. Дивіться які наслідки приватизації наших ключових об’єктів української олігархії", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр економіки Айварас Абромавічус вважає необхідним виключити з процесу масштабної приватизації, яка запланована на 2016 рік українських олігархів.