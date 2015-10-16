МВФ рекомендує перевести Нацкомісію з цінних паперів на самофінансування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повинна перейти на самофінансування за рахунок адміністративних послуг та щорічних зборів, які сплачуватимуться професійними учасниками ринку цінних паперів. Про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду на тему розширення повноважень і посилення незалежності НКЦПФР.

«Перехід на самофінансування за допомогою адміністративних витрат на обслуговування та щорічних зборів, сплачених суб'єктами регулювання, має потенціал для вирішення проблем фінансування (діяльності НКЦПФР – УНІАН), і цьому слід приділити особливу увагу», - зазначено у звіті.

Читайте такожХромаєв: Через п'ять років фінринок України буде одним з найбільших у Східній Європі При цьому в МВФ звернули увагу, що такий спосіб фінансування діяльності не повинен викликати конфлікт інтересів.

«Не рекомендується, щоб доходи від адміністративних санкцій можна було використовувати в якості джерела фінансування через конфлікт інтересів, який це може створити», - додали в МВФ.

Представники місії МВФ висловили думку, що поточне фінансування роботи регулятора не дозволяє повною мірою залучати досвідчений персонал та сучасні технології для здійснення нагляду комісією над учасниками фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку планує відмовитися від бюджетного фінансування та поступово перейти на самофінансування своєї діяльності.

Глава НКЦПФР Тимур Хромаєв зазначив, що подібна практика фінансування діяльності комісії є світовим стандартом.

Він повідомив, що фінансування регуляторів ринку цінних паперів Швеції (FI) і Хорватії (FSA) здійснюється за рахунок адміністративних доходів, платежів нагляду та штрафних санкцій, в Польщі (КNF) і Англії (FCA Uk) - за рахунок платежів нагляду та штрафних санкцій, а у Німеччини (BaFin) - за рахунок платежів нагляду та адміністративних доходів.