Після скандальної приватизації суд заарештував акції "НДІ електромеханічних приладів"

Печерський суд під керівництвом слідчого судді Христини Тарасюк наклав арешт на 94,4% акцій столичного «НДІ електромеханічних приладів» після проведення приватизації, процес якої призупинено через розслідування Генеральною прокуратурою факту продажу підприємства за заниженою вартістю 30 вересня 2015 року за 16 млн грн компанії «Вентиляційні системи».

Про це йдеться в постанові суду від 7 жовтня 2015 року № 757/36983/15-к.

«Накласти арешт на 94,4% акцій ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (м. Київ, вул. Академіка Кримського 27), які перебувають у власності Фонду державного майна України», - зазначено в постанові.

Також у постанові суддя Тарасюк зазначила, що підприємство знаходиться на території, площа якої становить 7,1 га, а її оціночна вартість дорівнює 82 млн грн. Крім того, в постанові зазначено, що орієнтовна ринкова вартість об'єктів інституту становить 122 млн грн.

«Посадові особи Фонду державного майна України 30 вересня 2015 року, ...не враховуючи геополітичну і внутрішню обстановку в Україні, зловживаючи службовим становищем, провели конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ «НДІ електромеханічних приладів», за результатами якого пакет акцій було продано ЗАТ «Вентиляційні системи» за 16 млн грн, що призвело до тяжких наслідків у вигляді неотримання державним бюджетом 188 млн грн», - зазначено в постанові суду.

Постанову суду можна було оскаржити в Апеляційному суді Києва протягом 5 днів з дня його проголошення.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Генеральна прокуратура України розпочала слідчі дії і відкрила кримінальне провадження за фактом продажу 30 вересня 2015 року фондом 94,4% акцій держпідприємства "НДІ електромеханічних приладів", виробника засобів супутникового зв'язку воєнного призначення і компонентів для протитанкових ракет "Стугна", за заниженою вартістю.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що під час продажу вартість підприємства була занижена в кілька разів, оскільки "тільки 7 га землі у Святошинському районі Києва коштують 122 млн гривень".

Голова ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що підписання договору купівлі-продажу у зв'язку із звинуваченнями Генпрокуратури тимчасово зупиняється.

При цьому у фонді зазначили, що продаж держпакету акцій підприємства є прикладом успішної приватизації, незважаючи на звинувачення Генеральної прокуратури.

Також у фонді повідомили, що землю, на якій знаходиться підприємство, ФДМУ не продавав.