Ferrari успішно вийшов на біржу: залучив близько $1 мільярда

Як повідомляє газета Financial Times з посиланням на два джерела в Нью-Йорку, акції Ferrari на максимумі торгувалися по $52, що вище прогнозів аналітиків. Успішний вихід на біржу може призвести до додаткового розміщення цінних паперів, що дозволить наблизити ринкову капіталізацію до позначки в $10 млрд.

Це не набагато менше за розрахунки керівництва компанії, яке заявило у червні, що Ferrari коштує близько €10 млн.

Тепер топ-менеджери заявляють про плани не тільки скоротити борги концерну, але й збільшити кількість проданих машин. Ferrari, продає на ринку моделі 458 Italia і 488 Spider, минулого року реалізувала 7255 автомобілів загальною вартістю €2,8 млрд і розраховує досягти показника в 10 тис. проданих машин в рік, пише РБК.

На біржу відправили близько 10% акцій компанії, 10% залишаються у володінні П'єро Феррарі, сина засновника Енцо Феррарі. Ще 80% належать італо-американського концерну Fiat-Chrysler. Останній в особі свого голови Серджіо Маркіонне в липні заявив, що в майбутніх планах компанії немає місця Ferrari. Планується, що «розлучення» після 45 років спільної діяльності відбудеться наступного року.