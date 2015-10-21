Російський фондовий ринок відкрився обвалом, відновив падіння і рубль

На відкритті торгів на Московській біржі в середу, 21 жовтня, рубль впав по відношенню до євро і долара.

Так, долар виріс на 15 коп., до 62,26 руб.

Євро зміцнився на 20 коп., до 70,72 руб.

Читайте такожХромаєв: Через п'ять років фінринок України буде одним з найбільших у Східній Європі Слідом за обвалом рубля впав і фондовий ринок Росії. Згідно з даними Московської біржі, індекс ММВБ опустився на 0,26%, до 1718,07 пункту.

Індекс РТС впав на 1,28%, до 864,45 пункту.