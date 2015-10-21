Китай вперше випустив у Лондоні цінні папери на 5 мільярдів юанів

12:10, 21 жовтня 2015
Фондовий ринок
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Вперше Народний банк Китаю випустив цінні папери в юанях за межами країни

Wikipedia

Народний банк (Центробанк) Китаю у вівторок в Лондоні випустив перші за межами країни боргові цінні папери в юанях на суму 5 мільярдів юанів, йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті банку, передає Прайм.

"Вперше Народний банк Китаю випустив цінні папери в юанях за межами Китаю. Це допоможе поглибленню розвитку офшорного ринку юаня і буде стимулювати транскордонну торгівлю та інвестиції", - йдеться в заяві банку.

Розмір номінальної процентної ставки паперів, випущених терміном на один рік, становить 3,1%.

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Домовленість про випуск таких паперів була досягнута у вересні під час візиту до Китаю міністра фінансів Великобританії Джорджа Осборна. Оголошення Центробанку Китаю зроблено на тлі державного візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна до Великобританії.

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