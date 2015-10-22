Глава ФДМУ на бізнес-форумі в Німеччині презентує об'єкти приватизації

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус завтра, 23 жовтня, на Українсько-німецькому економічному форумі в Німеччині презентує об'єкти для приватизації з метою знайти для них іноземного інвестора.

Про це голова фонду повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"З цією презентацією вирушаю на Український бізнес-форум у Берліні у складі урядової делегації. Поки парламент вагається, чи голосувати йому за зміни до законодавства, необхідні для проведення приватизації, моє завдання – шукати інвесторів і працювати на покращення інвестклімату в країні", - написав Білоус.

В презентації представлені найбільш привабливі компанії, держпакети акцій яких ФДМУ планує продати Одеський припортовий завод, "Центренерго", "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Одеська ТЕЦ", "Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ", "Дніпродзержинська ТЕЦ".

У презентації також вказані обов'язки покупця після придбання держкомпаній.

"Зобов'язання, які мають виконуватися після придбання: збереження основного виду діяльності, модернізація виробництва, забезпечення соціальних гарантій для працівників, погашення заборгованості", - зазначено в презентації.

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Як повідомляв УНІАН, делегація уряду України на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком здійснить візит до Берліна, де відбудеться Українсько-німецький економічний форум.

Кабінет міністрів України продовжив до 31 липня 2016 року терміни приватизації основних державних активів, що раніше запланованих до продажу до кінця 2015 року. Як наголошується в постанові уряду №819, мова йде про продаж 99,5% Одеського припортового заводу, 78% акцій держхолдингу "Центренерго", а також 65% "Харківобленерго", 60% "Запоріжжяобленерго", 70% "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго", а також 50% "Тернопільобленерго".