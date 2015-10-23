Абромавичус: 2016 рік буде роком великої приватизації

В Україні 2016 рік буде роком великої приватизації, яка розпочнеться з продажу одного з найбільших підприємств з виробництва хімічної продукції - Одеського припортового заводу.

Про це заявив міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус на Українсько-німецькому діловому форумі.

«2016 рік буде роком великої приватизації. Перший крок буде зроблено з продажу Одеського припортового заводу. У нас вже є радники з Європи. Ми будемо проводити професійну приватизацію, а не ту, яку проводили наші попередники», - сказав він.

Абромавичус повідомив, що Одеським припортовим заводом зацікавилися вже 12 міжнародних інвесторів.

«У нас є 12 міжнародних інвесторів, які зацікавлені в заводі. Я думаю, що його продаж буде лакмусовим тестом того, як у нас проводиться приватизація. Ми хочемо продати цей завод міжнародним інвесторам, не російським і не нашим», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України, ключовий орган влади, відповідальний за процес приватизації, очікує виручити від приватизації у 2016 році близько 30 млрд грн за умови прийняття парламентом необхідної законодавчої бази.

Очільник фонду Ігор Білоус зазначив, що у конкурсі з продажу 99% акцій Одеського припортового заводу візьмуть участь не менш як 10 потенційних покупців, а радником з приватизації держактиву стане міжнародний банк UBS.