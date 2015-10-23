Ціна акцій Facebook вперше в історії перевищила $100

Вартість акцій Facebook на торгах у Нью-Йорку вперше перевищила позначку $100, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

У липні 2015 року котирування паперів соціальної мережі вже наближалися до $100, проте подолати заповітну межу тоді не змогли.

Як зазначає агентство, з вересня 2012 року, коли компанія вийшла на IPO, акції Facebook зросли на 451%. Це четвертий результат в рейтингу Standard&Рoor's 500.

Facebook раніше встановила рекорд за темпами досягнення капіталізації в $250 млрд. Спільна капіталізація Facebook, Apple, Microsoft, Amazon та Google становить майже 10% від вартості компаній, що входять в Standard&Рoor's 500, і понад третини вартості компаній Nasdaq 100.

Зараз Facebook є сьомою за величиною компанією в світі, підкреслює Bloomberg.

Facebook вперше розмістив свої акції на нью-йоркській біржі Nasdaq у травні 2012 року. В той день компанію оцінили в $104 млрд. Одна акція Facebook коштувала $38.