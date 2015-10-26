Фонд держмайна назвав обленерго, які хоче продати в 2016 році

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на продаж держпакети акцій ряду обленерго, зокрема, «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго», «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», в 2016 році після проведення приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.

«Обленерго планується (виставити на продаж – УНІАН) наступного року, після ОПЗ», - зазначили в ФДМУ.

У фонді повідомили, що це пов'язано з очікуванням від Верховної Ради ухвалення законопроекту про нову методику оцінки вартості підприємств.

«Пов'язано, по-перше, з очікуванням прийняття нової методики оцінення. По-друге, з тим, що хочуть почати приватизацію – УНІАН) з ОПЗ, а потім - обленерго», - додала прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні ФДМУ розраховував продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго»; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго».

Голова фонду Ігор Білоус у вересні повідомив, що продаж Одеського припортового заводу, запланований на листопад-грудень цього року, не відбудеться через об'єктивні причини, і тому буде перенесено на січень – лютий 2016 року.