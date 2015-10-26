Фонд держмайна назвав обленерго, які хоче продати в 2016 році
Обленерго планують продавати після проведення приватизації Одеського припортового заводу
Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на продаж держпакети акцій ряду обленерго, зокрема, «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго», «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», в 2016 році після проведення приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ).
Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.
«Обленерго планується (виставити на продаж – УНІАН) наступного року, після ОПЗ», - зазначили в ФДМУ.
У фонді повідомили, що це пов'язано з очікуванням від Верховної Ради ухвалення законопроекту про нову методику оцінки вартості підприємств.
«Пов'язано, по-перше, з очікуванням прийняття нової методики оцінення. По-друге, з тим, що хочуть почати приватизацію – УНІАН) з ОПЗ, а потім - обленерго», - додала прес-служба.
Читайте такожАбромавичус: 2016 рік буде роком великої приватизації
Як повідомляв УНІАН, у вересні ФДМУ розраховував продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго»; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго».
Голова фонду Ігор Білоус у вересні повідомив, що продаж Одеського припортового заводу, запланований на листопад-грудень цього року, не відбудеться через об'єктивні причини, і тому буде перенесено на січень – лютий 2016 року.