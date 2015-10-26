Надходження від приватизації за дев'ять місяців становили всього 0,7% річного плану

Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду державного майна України (ФДМУ) «Відомості приватизації».

У січні-вересні ФДМУ через фондові біржі виставив 67 пакетів акцій 44 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 959,3 млн. грн.

При цьому за вказаний період на біржах фонд продав 5 пакетів акцій за 100,5 млн грн: 3 пакети Іллічівського судноремонтного заводу, по 1 пакету акцій Войтовецького підприємства племінної справи в тваринництві та компанії «Фермент».

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-серпня склали 122,2 млн грн.

Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планувалося отримати 17 млрд грн.

При цьому голова фонду Ігор Білоус повідомив, що ФДМУ у 2015 році не виконає план по наповненню бюджету від приватизації державних підприємств.

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За словами голови фонду від приватизації у 2015 році планується отримати 1 млрд грн.