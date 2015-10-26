Нацкомісія порахувала всі анульовані ліцензії на фондовому ринку з початку року

Про це повідомила прес-служба комісії.

Також регулятор станом на 22 жовтня анулював 48 ліцензій на провадження депозитарної діяльності, 21 ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, 80 ліцензій на провадження дилерської діяльності, 69 ліцензій на андеррайтинг, 13 ліцензій на діяльність з управління цінними паперами.

Причинами анулювання ліцензій комісія назвала санкції до деяких компаній, непроведення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, відкликання банківської ліцензії Національним банком України у банків – учасників фондового ринку, а також заяви на анулювання ліцензій самих учасників ринку цінних паперів.

«Комісія і надалі буде активно працювати над очищенням ринку. Нашими пріоритетами були і залишаються захист інтересів інвесторів, запобігання правопорушенням та удосконалення законодавчої і нормативної бази», - цитує прес-служба голову комісії Тимура Хромаєва.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів на засіданні 8 жовтня 2015 року анулювала 42 ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема 4 - на здійснення дилерської діяльності, 3 - на брокерську діяльність, 34 - на андеррайтинг і 1 - на управління цінними паперами.

У комісії повідомили, що ліцензії анульовані у зв'язку з тим, що компанії протягом 2014 року і трьох кварталів 2015 року не здійснювали певного виду профдіяльності на фондовому ринку.