ФДМУ буде залучати міжнародних експертів для підвищення довіри до відомства

Фонд державного майна України (ФДМУ) буде залучати експертів з таких міжнародних фінансових організацій як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підвищення довіри до відомства при проведенні приватизації.

Про цеповідомив голова фонду Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook.

"Після багатьох років непрозорої приватизації довіру міжнародного і українського товариства до фонду дуже низька. Для відновлення цієї довіри, а не для делегування відповідальності, ми намагаємося залучити експертів з ЄБРР, IFC, МВФ, USAID до приватизаційного процесу. Ми хочемо відновити довіру до дій фонду, а також попередити можливість тиску на нас з боку тих, кому не вигідна приватизація", - написав він.

Білоус зазначив, що міжнародні організації зацікавлені у відновленні української економіки, тому в їх інтересах повернення в нашу країну інвестиційного клімату.

"Ці організації зацікавлені в тому, щоб сюди повернувся той інвестиційний клімат, за поліпшення якого ми зараз боремося, намагаючись для цього перезапустити процес приватизації", - додав глава фонду.

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Як повідомляв УНІАН, американська організація USAID пообіцяла виділити Україні близько 5-7 мільйонів доларів технічної допомоги на організацію приватизаційних конкурсів, у першу чергу по об'єктах енергетики.

Білоус у вересні повідомив про проведення консультацій з USAID та ЄБРР при проведенні приватизації об'єктів енергетики.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу став швейцарський інвестиційний банк UBS, який буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості заводу.