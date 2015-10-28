Обвал рубля та фондового ринку Росії продовжився

Обвал російського рубля, який 27 жовтня показав найгіршу динаміку з початку осені через падіння експортних продажів та ціни нафти, в середу, 28 жовтня, продовжився.

За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара піднявся на 53 коп. — до 65,43 рубля, курс євро піднявся на 63 коп. — до 72,26 руб.

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Індекс ММВБ знизився на 0,42% і склав 1718,61 пункту.

Індекс РТС впав на 1,32%, до 828,20 пункту.