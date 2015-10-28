В Україні може з'явитися Кодекс приватизації - ініціатива Фонду держмайна

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує створити Кодекс приватизації, який дозволив би ефективно регулювати всі напрямки діяльності відомства. Про це повідомив глава фонду Ігор Білоус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Читайте такожНадходження від приватизації за дев'ять місяців склали всього 0,7% річного плану«Є ідея створити Кодекс приватизації – збірку документів, які б регулювали повністю всі напрямки діяльності фонду: продаж держмайна, оренду, корпоративне управління та регулювання оціночної діяльності», – написав Білоус.