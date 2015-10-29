Рубль і фондовий ринок Росії продовжили падіння слідом за цінами на нафту

Обвал російського рубля, який 27 жовтня показав найгіршу динаміку з початку осені через падіння експортних продажів і ціни на нафту, у четвер, 29 жовтня, продовжився.

За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара виріс на 25 коп. — до 64,19 рубля, курс євро піднявся на 37% — до 70,19 руб.

Фондовий ринок Росії також відкрився падінням.

Індекс ММВБ знизився на 0,07% і склав 1725,33 пункту.

Індекс РТС впав на 0,74%, до 848,38 пункту.

Читайте такожПутіну пропонують врятувати економіку Росії за допомогою друкарського верстатаУ фокусі уваги завтрашня нарада директорів Банку Росії - регулятор буде вибирати між боротьбою з інфляцією та стимулюванням економічного зростання, пише Reuters.

І хоча регулятор, швидше за все, залишить поточний рівень ключової ставки 11 відсотків річних, зберігаються ризики її зниження, що формально грає проти рубля на тлі високої ймовірності посилення політики ФРС США в грудні після вчорашньої риторики американського регулятора.