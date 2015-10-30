Fitch підтвердило переддефолтний рейтинг "Інтерпайпа" Пінчука

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг найбільшого в Україні виробника трубної продукції трубно-колісної компанії «Інтерпайп» (Interpipe Limited) на рівні «RD» (обмежений дефолт), повідомляється на корпоративному сайті агентства.

«Рейтинг єврооблігацій компанії з погашенням у 2017 році (на 200 млн дол. - УНІАН) підтверджений на рівні «C», а рейтинг поворотності активів підтверджений на рівні «RR4», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна продовжила до вересня 2016 року обмеження на імпорт сталевих трубЯк підкреслили в Fitch, вперше рейтинг компанії був знижений до рівня «RD» у листопаді 2013 року - після дефолту за корпоративними платежами. Відсоткові виплати за боргом більше не проводяться.

У Fitch також звернули увагу, що компанія продовжує переговори з групою своїх кредиторів щодо реструктуризації виплат основної суми боргу.

«Згідно із запропонованим графіком переговорів, Interpipe Limited повинна зробити офіційну пропозицію банкам та власникам облігацій до кінця 2015 року», - підкреслили в агентстві.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» – компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за розміром виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.