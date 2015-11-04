Суд скасував рішення Нацкомісії про анулювання ліцензії біржі УМВБ

Про це повідомила прес-служба регулятора.

«У постанові суду зазначено, що комісія при визначенні санкції прийняла досить жорстке рішення, «не дотримуючись принципу пропорційності», тобто «балансу між несприятливими наслідками для прав та інтересів позивача», - йдеться в повідомленні.

При цьому суд підтвердив наявність правопорушень з боку УМВБ, яка майже 6 місяців працювала на підставі внутрішніх документів, що не відповідають вимогам законодавчих та нормативних актів під час роботи на ринку цінних паперів.

У комісії звернули увагу, що невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов діяльності на фондовому ринку є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно із законом «Про ліцензування господарської діяльності».

«Комісія вважає такі порушення грубими, що мають систематичний характер і вважає застосовані санкції обґрунтованими», - додала прес-служба.

В НКЦПФР повідомили, що мають намір оскаржити в апеляційній інстанції цю постанову суду.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів 1 жовтня 2015 року анулювала ліцензію Української міжбанківської валютної біржі на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України та наклала на неї штраф у розмірі 17 тис. грн.