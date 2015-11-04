Мінінфраструктури передало на приватизацію три підконтрольні підприємства

Міністерство інфраструктури України передало на приватизацію до Фонду державного майна держпідприємства "Київпассервіс", Івано-Франківський локомотиворемонтний завод та Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту, які перебувають у сфері управління відомства.

Як повідомила прес-служба міністерства, найближчим часом Фонд держмайна проведе інвентаризацію активів зазначених підприємств та їх експертну оцінку для подальшого оголошення конкурсу.

Також у відомстві зазначили, що у сфері управління Мінінфраструктури перебувають ще 16 державних підприємств, що підлягають приватизації, а інформація для потенційних інвесторів та презентації держпідприємств найближчим часом будуть оприлюднені на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури виступило за приватизацію державних стивідорних компаній. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна повинна створити максимально сприятливі умови для залучення інвестицій у портову галузь і відійти від державної власності в стивідорній діяльності.

10 серпня Кабмін зареєстрував законопроект №2488а про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів морського транспорту, який зокрема, передбачає виключення 13 українських морських торговельних портів з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Крім того, пропонується виключити з цього списку національного перевізника вантажів та пасажирів у Дунайському басейні «Українське Дунайське пароплавство» (УДП), Державне Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів, Чорноморське головне морське агентство "Інфлот", Південний науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту.

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За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який курирує морегосподарський комплекс, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як решта майна може бути передана в концесію або на приватизацію.