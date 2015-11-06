Росія в середині 2016 року випустить перші облігації в юанях

Перший випуск державних цінних паперів Росії, номінованих в юанях, планується здійснити до середини 2016 року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву першого заступника голови Центробанку РФ Сергія Швецова в ході його візиту до Китаю.

"Передбачається, що випуск буде зроблено в середині наступного року за нормальної кон'юнктури. Зараз російський центральний депозитарій і центральний депозитарій Китаю ведуть переговори з вибудовування депозитарно-клірингового мосту, який дозволить континентальним китайським інвесторам зберігати ці облігації в континентальних депозитаріях, не відкриваючи рахунки в іноземних депозитаріях", - Швецов повідомив в ході спільного інвестиційного форуму Московської та Шанхайської фондових бірж.

Читайте такожМВФ готовий включити юань у кошик резервних валют

"Ми хочемо максимально залучити грошові кошти саме від континентальних китайських інвесторів. Тому для цього вибудовується інфраструктура. Це забере кілька місяців", - сказав він.