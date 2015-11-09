Один із найбільших виробників платини хоче продати акції по пенсу

Про це йдеться в офіційних матеріалах компанії, передає Slon.ru.

На закритті торгів у п'ятницю 6 листопада акції Lonmin коштували 16,25 пенса. Таким чином, нові акції пропонуються інвесторам зі знижкою 94%. Всього виробник має намір реалізувати 27 млрд акцій.

Як зазначає BBC News, котирування Lonmin з початку поточного року впали на 90% на тлі страйків в Африці і падіння світових цін на сировину (зокрема, ціни на платину минулого року впали на 22%). Чистий борг компанії на кінець вересня зріс до $185 млн, тоді як рік тому становив $29 млн.

Крім продажу цінних паперів на £270 млн Lonmin також планує знизити витрати за рахунок продажу нерентабельних активів і скорочення 6 тисяч робочих місць. Після оголошення про випуск паперів акції Lonmin в Лондоні підскочили майже на 10% до 17,75 пенса.

Інші металовиробники також борються з нестачею капіталу, пише Financial Times. Найбільший конкурент на ринку платини Lonmin – Impala – у вересні залучив за рахунок продажу акцій $282 млн.

У кінці серпня сировинний індекс Bloomberg Commodity, що відслідковує ціни на 22 види сировини, у тому числі нафту і метали, впав до мінімуму з 1999 року (85,8531 пункту). 9 листопада індекс становив близько 85,5012 пункту.