Акції Китаю зросли на новині про відновлення IPO

Китайська комісія з регулювання цінних паперів (CSRC) відновлює IPO після заморозки первинних розміщень на початку липня, у момент обвалу ринку, повідомив у п'ятницю прес-секретар Ден-Ге на прес-конференції в Пекіні, пише Рейтер.

Індекс найбільших компаній, що торгуються в Шанхаї і Шеньчжені, CSI300 зріс на 1,2 відсотка до 3.840,35 пункту, індекс Shanghai Composite - на 1,6 відсотка до 3.647,14 пункту.

Найбільший обсяг торгів на біржі в Шанхаї було зафіксовано в акціях Agricultural Bank of China, продемонстрували зростання на 3,8 відсотка, Bank of China - підвищення на 4,2 відсотка , China State Con - плюс 0,1 відсотка до 7,11 юаня на акцію.

Найпопулярнішими на біржі в Шеньчжені стали акції BOE Technology, які зросли на 0,3 відсотка, Tongling NFM - знизилися на 1,1 відсотка, паперу Suning Appliance подешевшали на 1,3 відсотка.

Кількість лотів з акціями класу А в Шанхаї становила 50,2 мільярда, на біржі в Шеньчжені - 42,2 мільярда.

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Японські акції зросли на тлі значного ослаблення ієни щодо долара після сильних даних по ринку праці США. Реальні зарплати в Японії, за офіційними даними, зростають третій місяць поспіль.

Японський індекс Nikkei зріс у понеділок на 2 відсотки до 19.642,74 пункти, відновивши максимум з 20 серпня.

Індекс Токійської фондової біржі (Topix додав 1,8 відсотка, завершивши торги на позначці 1.590,97 пункту. Індекс JPX-Nikkei 400 виріс на 1,8 відсотка до 14.316,65.