Саудівська Аравія через обвал нафтових цін виходить на міжнародні ринки облігацій

Влада Саудівської Аравії вирішила вийти на міжнародні ринки облігацій, оскільки падіння цін на нафту завдає шкоди державним фінансам, повідомляє Прайм з посиланням на Financial Times.

Влада країни може збільшити рівень боргу до 50% від ВВП протягом п'яти років. Для порівняння, раніше розмір боргу прогнозувався на рівні 6,7% поточного та 17,35% 2016 року.

"Робота з доопрацювання програми облігацій, швидше за все, почнеться в січні, повідомив газеті один з чиновників. При цьому деякі банки вже направили керівництву країни свої пропозиції щодо повернення королівства на міжнародні ринки", - йдеться в повідомленні.

Влада Саудівської Аравії тим часом розглядають можливість створення відомства з управління боргом.

"Рівні боргу досі дуже низькі - перехід на міжнародні боргові ринки буде важливим способом фінансування витрат, не поглинаючи ліквідності вітчизняних банків", - прокоментувала газеті старший економіст Abu Dhabi Commercial Bank Моніка Малік (Monica Malik).

Зазначається, що рішення розмістити облігації підкреслює вплив падіння цін на нафту на доходи королівства. Валютні резерви країни знизилися з 737 мільярдів доларів минулого року до трирічного мінімуму в 647 мільярдів доларів у вересні поточного року.

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"Міжнародний валютний фонд (МВФ), швидше за все, вітатиме рішення близькосхідної країни з випуску облігацій. Раніше організація закликала Саудівську Аравію вирішити свою фінансову кризу за рахунок підвищення боргу, а також шляхом скорочення витрат і підвищення доходів", - резюмує видання.