Нацбанк визначив порядок купівлі-продажу боргових цінних паперів на біржах

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №762, яка набуває чинності з 1 грудня.

Згідно з документом, НБУ зможе купувати і продавати державні облігації України та облігації міжнародних фінансових організацій шляхом організації аукціонів на фондових біржах з метою регулювання грошово-кредитного ринку, а також для задоволення вимог за операціями рефінансування і прямого репо.

Для купівлі цінних паперів учасники зможуть подавати заявки із зазначенням кількості цінних паперів, які вони готові безумовно придбати або продати за вказаною ними ціною, при цьому всі подані заявки мають бути забезпечені відповідними активами.

Заявки учасників аукціонів з продажу цінних паперів будуть задовольнятися, починаючи з найвищої ціни, покупці - з найнижчої. Розрахунки за результатами аукціонів відбуватимуться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» в день укладення договору.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у липні ухвалив рішення про продаж державних цінних паперів зі свого портфеля для пожвавлення вторинного ринку держпаперів і надання банкам додаткових інструментів для диверсифікації активних операцій.

У січні-вересні обсяг продажу ОВДП з портфеля НБУ становив 1,1 млрд грн.

Станом на 11 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 500,546 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 374,269 млрд грн або на 75% їх загального обсягу.