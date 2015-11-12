Рубль і фондовий ринок Росії відновили падіння
09:55, 12 листопада 2015Фондовий ринок
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Долар тримається вище за психологічну позначку 65 рублів.
REUTERS
Обвал російського рубля, який 27 жовтня показав найгіршу динаміку з початку осені через падіння експортних продажів і ціни на нафту, у четвер, 12 листопада, відновився після нетривалого зміцнення.
За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара виріс до 65,132 рубля, курс євро піднявся до 70,22 руб.
Читайте такожУ Росії готуються до нового шоку для економіки Фондовий ринок Росії також відкрився падінням.
Індекс ММВБ знизився на 0,29% і склав 1735,58 пункту.
Індекс РТС впав на 1,23%, до 835,58 пункту.
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