Рубль і фондовий ринок Росії відновили падіння

Обвал російського рубля, який 27 жовтня показав найгіршу динаміку з початку осені через падіння експортних продажів і ціни на нафту, у четвер, 12 листопада, відновився після нетривалого зміцнення.

За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара виріс до 65,132 рубля, курс євро піднявся до 70,22 руб.

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Індекс ММВБ знизився на 0,29% і склав 1735,58 пункту.

Індекс РТС впав на 1,23%, до 835,58 пункту.