Світовий попит на золото досяг дворічного максимуму

Світовий попит на золото в третьому кварталі 2015 року зріс в річному вираженні на 8%, до 1120,9 тонни, що є найвищим показником за останні 2 роки, говориться в доповіді Всесвітньої ради по золоту (World Gold Council, WGC), передає ПРАЙМ.

Зростання попиту на метал в Китаї за вказаний період склав 13%, до 239,9 тонни, в Індії - також 13%, до 268,1 тонни, а на Близькому Сході - 10%, до 70,5 тонни. У США було відзначено зростання попиту на 62%, до 58,9 тонни, а в країнах Європи - на 27%, до 73,6 тонни.

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Всесвітня золота рада (WGC) створена в 1967 році найбільшими світовими виробниками золота. Головне завдання організації - стимулювання попиту на золото. Штаб-квартира ради знаходиться в Лондоні.