ВР не змогла скасувати продаж на біржах 5-10% акцій підприємств перед приватизацією

Депутати Верховної Ради в ході сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сигнального голосування законопроект №2319а підтримали 183 депутата при 226 необхідних.

Також цей законопроект передбачає залучення радників із приватизації великих об'єктів держвласності.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України наполягав на якнайшвидшому ухваленні Верховною Радою урядових законопроектів про скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій великих держактивів і залучення радників із приватизації, що дозволить організувати прозорий процес продажу Одеського припортового заводу, держхолдингу «Центренерго», підприємства «Сумихімпром» та інших об'єктів.

На початку червня Верховна Рада не змогла розглянути законопроект про скасування норми щодо обов'язкового продажу 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі. Крім того, парламент не підтримав урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.

Голова фонду Ігор Білоус зазначав, що ухвалення цих змін до закону про приватизацію дозволить у 2016 році залучити до держбюджету від приватизації 30 млрд грн.