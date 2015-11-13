Капіталізація російської МТС впала за десять днів на $1 мільярд

Американські депозитарні розписки МТС подешевшали до мінімального рівня з грудня 2014 р., коли різко обвалився курс російського рубля. З 2 листопада котирування МТС знизилися на 13,3% до $6,39 за розписку, а вся капіталізація – практично на $1 млрд, пишуть "Ведомости".

Падіння почалося 3 листопада після того, як Vimpelcom Ltd. - один з основних конкурентів МТС в Росії, Узбекистані та Україні повідомив, що зарезервував $900 млн на випадок штрафних виплат по справі, пов'язаній з корупцією в Узбекистані. Цю справу зараз розслідують Мін'юст США, американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), прокуратура Нідерландів і поліція з економічних злочинів Норвегії. 5 листопада по цій справі в Осло був затриманий Джо Лундер, гендиректор Vimpelcom з 2011 р. по весну 2015 р. (через кілька днів був звільнений). А найстаріший акціонер Vimpelcom, норвезький Telenor, був змушений відправити у відставку главу ради директорів після того, як його власник – Міністерство промисловості і торгівлі Норвегії оголосив, що отримав нову інформацію про корупційні зв'язки Vimpelcom в Узбекистані.

Читайте такожСША просять 5 країн Європи заарештувати активи МТС і VimpelcomАле розслідування стосується ще і МТС, а також шведсько-фінського оператора TeliaSonera. Регулятори підозрюють всіх цих операторів в необґрунтованому перерахуванні коштів структурам, пов'язаним з оточенням дочки президента країни Гульнари Карімової. МТС заявляла, що "співпрацює зі слідством, і закликала не поспішати робити висновки на основі досвіду інших компаній на узбецькому ринку".

Є ризик, що слідчі висунуть МТС ті ж претензії, що і Vimpelcom, говорить аналітик «Відкриття капіталу» Олександр Венгранович. Тому, пояснює він, інвестори виходять з того, що і штрафи (якщо їх пред'являть) будуть пропорційними.

Представники МТС відмовилися коментувати причини падіння котирувань.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» (100% акцій «МТС Україна» належать компанії Prelludium B. V., Нідерланди. Оператор входить в міжнародну телекомунікаційну групу МТС) підписав договір про стратегічне партнерство з британською компанією Vodafone, що передбачає використання українським оператором бренду Vodafone.

«МТС Україна» надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів.