Старт великої приватизації в Україні залежить лише від парламенту - голова ФДМУ

Старт великої приватизації в Україні залежить від Верховної Ради, депутати якої мають прийняти урядовий законопроект щодо внесення змін до процесу приватизації, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус.

"Вчора Рада провалила сигнальне голосування законопроекту 2319а, прийняття якого має дати старт великої приватизації. Зараз цей старт залежить тільки від парламенту", - написав він.

Білоус зазначив, що від проведення прозорої та вигідною приватизації залежить не лише наповнення бюджету в 2016 році, а й створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

"Сподіваюся, наступного тижня парламентарії нарешті усвідомлюють, що відкладати більше немає часу, і наш законопроект набере необхідну кількість голосів", - додав глава ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 12 листопада під час сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Відповідний законопроект підтримали 183 депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Сьогодні, 13 листопада, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус закликав депутатів Верховної Ради не блокувати законопроект про внесення змін у процес приватизації і скасувати обов'язковий продаж 5-10% акцій стратегічних держкомпаній на фондових біржах.

Абромавічус закликав депутатів наступного тижня ухвалити законопроект про внесення змін у процес приватизації в Україні.