Акції Google встановили рекорд зростання на Уолл-стріт

Акції Google Inc. злетіли на торгах у п'ятницю, 13 листопада, на 16,3%, досягнувши рекордних $699,62. Капіталізація компанії за одну сесію збільшилася на $66,9 млрд, що є максимальним одноденним зростанням, яке коли-небудь було продемонстровано на Уолл-стріт, передає Газета.RU з посиланням на MarketWatch.

На закритті ринку 13 листопада капіталізація Google склала $478 млрд.

Читайте такожGoogle має намір до 2017 року використовувати безпілотники для доставки товарів«Зростання ринкової вартості Google за одну сесії стало рекордним для Уолл-стріт, перевищивши попередні перегони капіталізації Apple Inc.», — наголошується в повідомленні.

Ринкова вартість Apple 25 квітня 2012 року злетіла за один день на $46 млрд. Не менше п'яти брокерських компаній — JPMorgan, Bernstein Research, Nomura Research, Jefferies і Evercore — очікують подальшого зростання ціни акцій Google, всі вони поліпшили прогнозну ціну акцій Google на наступні 12 місяців до $800 після публікації звіту компанії за третій квартал поточного року.

При ціні акцій в $800 капіталізація Google складе близько $547 млрд. Таким чином, Google стане другою компанією після Apple з ринковою вартістю вище $500 млрд. Капіталізація Apple в даний час складає $740 млрд.