Маніпулювання на фондовому ринку: Нацкомісія відкрила 93 справи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) станом на 16 листопада 2015 року відкрила 93 справи за фактом маніпулювання цінами акцій щодо ряду учасників фондового ринку, повідомила УНІАН прес-служба регулятора.

«Станом на 16 листопада 2015 року відкрито 93 справи за маніпулювання», - зазначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 22 вересня 2015 року НКЦПФР порушила 51 справу щодо порушень на ринку цінних паперів за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Голова комісії Тимур Хромаєв зазначив, що боротьба з подібними діями на фондовому ринку є пріоритетом діяльності НКЦПФР.