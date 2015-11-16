Кабмін змінив заступника глави Фонду держмайна

Кабінет міністрів України призначив нового заступника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрія Гайдуцького, звільнивши при цьому Тетяну Буртняк, яка очолювала управління продажу об'єктів малої приватизації та єдиних майнових комплексів. Дані рішення вказані у відповідних розпорядженнях уряду від 11 листопада 2015 року.

У розпорядженні причиною звільнення Буртняк вказаний перехід на іншу роботу.

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Довідка УНІАН. Тетяна Буртняк працювала у ФДМУ з 1995 року. При цьому з 28 квітня 2015 року обіймала посаду заступника голови фонду.

Андрій Гайдуцький є доктором економічних наук. Раніше він був помічником заступника голови Національного банку України і працював на економічному факультеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.